«Зенит» победил «Крылья Советов» благодаря голу Сергеева в FONBET Кубке России

«Зенит» дома обыграл «Крылья Советов» в 6-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0.

Победу хозяевам принес гол форварда Ивана Сергеева на 87-й минуте встречи. Нападающий мог оформить дубль, но его гол на 60-й минуте матча был отменен из-за игры рукой у хавбека питерцев Александра Коваленко.

«Зенит» набрал 14 очков и вышел в плей-офф Пути РПЛ с первого места. У «Крыльев» 3 очка и последнее место.

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