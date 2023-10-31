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Сегодня, 21:25

«Зенит» победил «Крылья Советов» благодаря голу Сергеева в FONBET Кубке России

Руслан Минаев
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Иван Сергеев.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» дома обыграл «Крылья Советов» в 6-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0.

Победу хозяевам принес гол форварда Ивана Сергеева на 87-й минуте встречи. Нападающий мог оформить дубль, но его гол на 60-й минуте матча был отменен из-за игры рукой у хавбека питерцев Александра Коваленко.

«Зенит» набрал 14 очков и вышел в плей-офф Пути РПЛ с первого места. У «Крыльев» 3 очка и последнее место.

«Зенит» против «Крыльев» и «Балтика» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матчей дня Кубка России

FONBET Кубок России. Группа C
31 окт, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:0
Крылья Советов
Кубок России
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
5
22
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