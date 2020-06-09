«Зенит» и «Спартак» отказались проводить полуфинал Кубка России на нейтральном поле
15:21
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков отметил, что и «Зенит», и «Спартак» отказались от проведения полуфинального матча Олимп-Кубка России на нейтральном поле.
По итогам голосования исполкома РФС было принято решение о переносе игры в Санкт-Петербург.
— Рассматривался ли вариант проведения матча «Зенит» — «Спартак» на нейтральном поле?
— Как я знаю, шли консультации с клубами по поводу проведения матчей на нейтральном поле, но этот вариант не был поддержан. У каждого клуба было свое понимание того, что написано в регламенте. «Зенит» хотел провести домашнюю игру, а «Спартак» хотел проводить жеребьевку. (Гоша Чернов)
Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»
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