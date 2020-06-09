«Зенит» и «Спартак» отказались проводить полуфинал Кубка России на нейтральном поле

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков отметил, что и «Зенит», и «Спартак» отказались от проведения полуфинального матча Олимп-Кубка России на нейтральном поле.

По итогам голосования исполкома РФС было принято решение о переносе игры в Санкт-Петербург.

— Рассматривался ли вариант проведения матча «Зенит» — «Спартак» на нейтральном поле?

— Как я знаю, шли консультации с клубами по поводу проведения матчей на нейтральном поле, но этот вариант не был поддержан. У каждого клуба было свое понимание того, что написано в регламенте. «Зенит» хотел провести домашнюю игру, а «Спартак» хотел проводить жеребьевку. (Гоша Чернов)