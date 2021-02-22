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Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

«Зенит» и «Спартак»: кто хуже? / «Динамо» — сила? / Талалаев выбил Карпина из кубка / Live

12:00

Журналисты «СЭ» Константин Алексеев, Максим Алланазаров и Олег Кошелев в 18.00 (мск) обсудят главные футбольные события за неделю.

Темы эфира:

— Российский футбол вернулся;
— «Зенит» вылетел из Кубка;
— Дерби «Динамо» — «Спартак»;
— Есть ли у «Краснодара» шансы пройти Загреб?
— Дебют Рондона за ЦСКА;
— «Тамбов» оживили;
— Где Промес?!
— Кокорин на лавке, Головин и Миранчук сыграли 15 минут на двоих.

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