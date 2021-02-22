Журналисты «СЭ» Константин Алексеев, Максим Алланазаров и Олег Кошелев в 18.00 (мск) обсудят главные футбольные события за неделю.

Темы эфира:

— Российский футбол вернулся;

— «Зенит» вылетел из Кубка;

— Дерби «Динамо» — «Спартак»;

— Есть ли у «Краснодара» шансы пройти Загреб?

— Дебют Рондона за ЦСКА;

— «Тамбов» оживили;

— Где Промес?!

— Кокорин на лавке, Головин и Миранчук сыграли 15 минут на двоих.