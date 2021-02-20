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«Газпром Арену» дезинфицировали методом холодного тумана перед матчем «Зенит» — «Арсенал»

11:19
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«Зенит»перед матчем 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Арсенала» на своем официальном сайте рассказал о мерах дезинфекции стадиона в Санкт-Петербурге.

как отмечается, каждый гость арены сможет почувствовать себя максимально комфортно и защищенно. Клуб предоставит всем зрителям средства индивидуальной защиты — их можно получить у волонтеров на входных группах или внутри стадиона.

За сутки до матча входные группы, чаша стадиона и подтрибунные помещения будут дезинфицированы методом холодного тумана. По периметру арены размещены 300 стационарных санитайзеров. Вся территория стадиона размечена согласно требованиям социального дистанцирования.

Матч «Зенит» — «Арсенал» состоится 20 февраля, начало — в 17.00.

Трансляция матча «Зенит» — «Арсенал»

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-02-19-zenit-arsenal-programma-chistoty-na-gazprom-arene-transport-i-navigatsiya.htm

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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