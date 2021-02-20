«Газпром Арену» дезинфицировали методом холодного тумана перед матчем «Зенит» — «Арсенал»
«Зенит»перед матчем 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Арсенала» на своем официальном сайте рассказал о мерах дезинфекции стадиона в Санкт-Петербурге.
как отмечается, каждый гость арены сможет почувствовать себя максимально комфортно и защищенно. Клуб предоставит всем зрителям средства индивидуальной защиты — их можно получить у волонтеров на входных группах или внутри стадиона.
За сутки до матча входные группы, чаша стадиона и подтрибунные помещения будут дезинфицированы методом холодного тумана. По периметру арены размещены 300 стационарных санитайзеров. Вся территория стадиона размечена согласно требованиям социального дистанцирования.
Матч «Зенит» — «Арсенал» состоится 20 февраля, начало — в 17.00.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-02-19-zenit-arsenal-programma-chistoty-na-gazprom-arene-transport-i-navigatsiya.htm
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