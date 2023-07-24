Во вторник, 25 июля, в Санкт-Петебруге пройдет матч 1-го тура группового этапа Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом». Начало — 20:45 (по московскому времени).

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию дня Кубка России. Также следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru и канале «Матч ТВ».

В сезоне 2022 / 2023 «Зенит» на групповом этапе Кубка России занял третьей место, пропустив вперед и «Спартак» и «Крылья Советов». «Ахмат» также занял третье место в своей группе.

В последнем очном матче победу одержал грозненский клуб со счётом 2:1;

В сезоне-2022/23 победителем Кубка России стал ЦСКА, который в Суперфинале оказался сильнее «Краснодара».

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