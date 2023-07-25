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Сегодня, 04:58

Умяров: «С «Краснодаром» жду интересный и непростой матч»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился ожиданиями от матча Фонбет Кубка России против «Краснодара».

— Жду интересный и непростой матч, — приводит слова Умярова «Известия». — «Краснодар» — хорошая команда, с хорошим подбором игроков и яркой игрой. Но у нас задача победить, так что едем туда с максимальным настроем и позитивным настроением после победы над «Оренбургом».

— Уже в первую неделю сезона есть кубковые матчи, когда вам и другим командам придется сыграть за неделю по два матча? Это хорошо, что сразу начинается такой жесткий график?

— Это нормально, когда футболисты играют в режиме через два дня на третий, по два матча в неделю. Это всегда лучше, чем тренироваться в недельном цикле, каждый день. Так что больше игр — это хорошо.

Матч Кубка России между «Краснодаром» и «Спартаком» пройдет 27 июля и начнется в 20.00 мск.

Источник: https://iz.ru/1548780/aleksei-fomin/my-spartak-i-dolzhny-pobezhdat-v-kazhdom-matche
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
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