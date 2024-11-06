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Сегодня, 08:45

«Зенит» — «Ахмат»: трансляция матча Кубка России начнется в 20.30

«Зенит» сыграет с «Ахматом» в матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Вендел (ФК «Зенит»).
Фото Global Look Press

«Зенит» сыграет с «Ахматом» в матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 6 ноября. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Зенит» — «Ахмат» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир — в 20.30 мск.

Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Кубок России по футболу сезона-2024/2025 пройдет с 30 июля 2024-го по 1 июня 2025-го.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
06 нояб, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ахмат

Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Зенит
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