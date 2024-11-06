«Рубин» сыграет с ЦСКА в Кубке России 6 ноября

«Рубин» примет ЦСКА в первом матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 6 ноября. Игра на «Ак Барс Арене» в Казани начнется в 18.30.

Трансляцию матча «Рубин» — ЦСКА в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также встречи из прямого эфира федерального канала доступны в онлайн-сервисах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (по подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка России в Казани. Следить за ключевыми событиями игры «Рубин» — ЦСКА можно в матч-центре нашего сайта.

«Рубин» вышел плей-офф со второго места группы D с «Зенитом», «Акроном» и «Факелом». ЦСКА играл занял первое место в группе C с «Ахматом», «Краснодаром» и «Пари НН».

Ответный матч четвертьфинала ЦСКА и «Рубина» пройдет в Москве 26 ноября.