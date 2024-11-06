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Сегодня, 08:30

«Рубин» — ЦСКА: трансляция матча Кубка России начнется в 18.30

«Рубин» сыграет с ЦСКА в Кубке России 6 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Футболисты «Рубина» и ЦСКА Олег Иванов и Иван Обляков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Рубин» примет ЦСКА в первом матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 6 ноября. Игра на «Ак Барс Арене» в Казани начнется в 18.30.

Трансляцию матча «Рубин» — ЦСКА в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также встречи из прямого эфира федерального канала доступны в онлайн-сервисах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (по подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка России в Казани. Следить за ключевыми событиями игры «Рубин» — ЦСКА можно в матч-центре нашего сайта.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
06 нояб, 18:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
ЦСКА

«Рубин» вышел плей-офф со второго места группы D с «Зенитом», «Акроном» и «Факелом». ЦСКА играл занял первое место в группе C с «Ахматом», «Краснодаром» и «Пари НН».

Ответный матч четвертьфинала ЦСКА и «Рубина» пройдет в Москве 26 ноября.

Кубок России
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
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