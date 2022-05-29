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Зелимхан Бакаев поделился эмоциями после победы над «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России

Владимир Пушкарев
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Антон Иванов
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился эмоциями после победы над «Динамо» (2:1) в финале БЕТСИТИ Кубка России.

«Эмоции сегодня самые позитивные. Я очень счастлив победе в Кубке. С этим пенальти у меня появились седые волосы на голове. Слава богу, что не забил. Надеюсь, Фома выдержит этот удар.

Я понимал, что поставят пенальти. Раз он пошел смотреть, значит, был готов это сделать. Хотя ребята говорили, что пенальти не было», — заявил Бакаев.

После завершения матча Бакаев объявил об уходе из «Спартака».

25-летний хавбек — воспитанник красно-белых, дебютировал в основной команде в 2015 году.

Зелимхан Бакаев
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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