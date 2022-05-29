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Фомин попросил прощения у болельщиков «Динамо»: «Я подвел команду»

Фомин попросил прощения у болельщиков «Динамо» после промаха с пенальти в финале БЕТСИТИ Кубка России
Владимир Пушкарев
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Антон Иванов
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин попросил прощение у болельщиков клуба после промаха с пенальти в финале БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком» (1:2).

«Хочу попросить прощения у всех болельщиков Динамо. Сегодня я подвел команду. Простите меня», — сказал Фомин.

На 90+8-й минуте встречи при счете 2:1 в пользу красно-белых Фомин не забил пенальти, пробив выше ворот. В результате «Динамо» проиграло в финале Кубка России.

Даниил Фомин
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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