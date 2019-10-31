Зелимхан Бакаев: «Надеюсь, в следующих матчах Ларссон продолжит забивать»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после победы над «Ростовом» (2:1) в 1/8 финала Олимп-Кубка России отметил, что ему нравится новая позиция на поле.

— Какие впечатления от игры?

— Позитивные. Мы победили и прошли дальше.

— В конце пропустили мяч. Потеряли концентрацию?

— Да нет. Так получилось. Концентрация была на высшем уровне. Просто «Ростов» тоже хорошая команда. Всякое бывает.

— Сегодня все получилось или есть, что дорабатывать?

— Конечно, есть что дорабатывать. Нужно прибавлять, прогрессировать, доминировать от первой до последнем минуты, не давать сопернику повода вообще подходить к нашим воротам. Семьдесят минут мы практически не давали «Ростову» подходить к нашей штрафной, а потом немного сели. Надо работать, будут сборы, и мы станем сильнее.

— Следующий матч в Кубке России с ЦСКА. Насколько это желанный соперник?

— Очень желанный. Я думаю. И они в предвкушении этой игры. Только этот матч будет в следующем году, придется ждать. А так с нетерпением ожидаем этой встречи, будем готовиться и проходить дальше.

— Ларссон сейчас в порядке. Согласны?

— Как и каждый игрок в нашей команде. Он нападающий и делает свою работу. Слава богу, что получается хорошо. Надеюсь, в следующих матчах он также продолжит забивать дубли, хет-трики. Желаю ему удачи.

— А вы когда будете забивать? Или у вас немного другая роль сейчас?

— Я тоже буду забивать (смеется). Роль у каждого одна — забивать. Без разницы защитник ты или нападающий. Из этого состоит футбол, и я буду стремиться забивать как можно больше.

— Как вам новая позиция в центре?

— Нравится. Все хорошо. Спасибо тренеру. Что верит в меня на этой позиции. Я буду работать и прогрессировать.

— Тренер рассказывал, что говорил с вами об этой позиции. Можете что-то рассказать об этом разговоре? Какие-то подробности.

— Я не понимаю, почему вы мусолите эту тему и каждый день спрашиваете об этом тренера. Из-за этого он решил у меня об этом спросить. Все хорошо, мне здесь нравится. Уже третья игра, а мы все обсуждаем мою позицию на поле.

— Она для вас уже родная?

— Мне абсолютно без разницы. Любая позиция для меня, как родная. Где поставят, там и буду играть.

— Вы сегодня периодически менялись позициями с Зобниным. Это тренерская установка?

— Да. Вначале игры у нас не получалось взломать оборону соперника, потому что он играл очень качественно и тренер решил поменять схему, чтобы при атаке Рома уходил в центр, а я на фланг. После этого мы лучше начали проходить оборону «Ростова». (Дмитрий Зеленов)