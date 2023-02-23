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Сегодня, 17:18

Зайнутдинов рассказал, сыграет ли он в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Краснодара»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов рассказал «СЭ», сможет ли он сыграть в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Краснодара».

«Не сыграю из-за травмы? Да. Буду ли готов к ответному матчу? Честно, не знаю», — сказал Зайнутдинов «СЭ».

Первый матч 1/4 финала FONBET Кубка России ЦСКА — «Краснодар» пройдет сегодня, 23 февраля, начало — 17.30 мск. Ответная встреча состоится 28 февраля, начало — 19.30 мск.

Бактиер Зайнутдинов
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