Зайнутдинов рассказал, сыграет ли он в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Краснодара»

Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов рассказал «СЭ», сможет ли он сыграть в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Краснодара».

«Не сыграю из-за травмы? Да. Буду ли готов к ответному матчу? Честно, не знаю», — сказал Зайнутдинов «СЭ».

Первый матч 1/4 финала FONBET Кубка России ЦСКА — «Краснодар» пройдет сегодня, 23 февраля, начало — 17.30 мск. Ответная встреча состоится 28 февраля, начало — 19.30 мск.