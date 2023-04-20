Защитник «Урала» Эммерсон: «Желаю удачи «Акрону», если мы попадем на них в следующей стадии Кубка России»

Защитник «Урала» Эммерсон оценил игру «Акрона» в текущем розыгрыше FONBET Кубка России.

— Если вы встретитесь в Кубке России с «Акроном» будет тяжело с ними играть? Не побаиваетесь тольяттинцев?

— А зачем нам кого-то побаиваться? Кто будет, тот будет, жребий рассудит. Если в следующей стадии кубка мы попадем на «Акрон», то желаю им удачи. Но мы как всегда будем играть на победу.

— В чем феномен «Акрона» ведь еще в первой части сезона они показывали не лучшие результаты в Первой лиге?

— Я думаю, что это всё тренерская работа. У них зимой поменялся тренер и у команды открылось новое дыхание. Поэтому так всё и началось, — цитирует Эммерсона Metaratings.

19 апреля «Акрон» обыграл «Спартак» (2:1) в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России. До этого тольяттинцы выбили из турнира «Торпедо» (2:0), «Локомотив» (1:1, пенальти 7:6) и «Динамо» (0:0, пенальти 4:1).