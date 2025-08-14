Ньямси: «Локомотив» хочет выиграть Кубок России»

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси рассказал, что железнодорожники хотят выиграть Кубок России в этом сезоне.

«Перспетивы «Локомотива» в Кубке? Пока трудно об этом судить. Но мы сделаем все для этого. Мы хотим выиграть Кубок России. Ради этого мы и работаем каждый день на тренировках. Думаю, все видят, что с каждым матчем в этом сезоне мы становимся только сильнее. Нам нужно продолжать в том же духе. И тогда все будет возможно», — цитирует Ньямси Legalbet.

«Локомотив» набрал 3 очка после 2 матчей Пути РПЛ FONBET Кубка России и занимает третье место в группе D.