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Сегодня, 17:07

Сорокин — о суперфинале FONBET Кубка России: «Волнение есть у всех»

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник «Краснодара» Егор Сорокин перед суперфиналом FONBET Кубка России против ЦСКА рассказал о своем самочувствии после травмы.

27-летний футболист на тренировке получил повреждение задней поверхности бедра.

— Чувствую себя лучше. Конечно, обидно, что не смогу принять участие в этой игре. Будет отличный матч. Если бы мы не переживали, то нам было бы все равно на этот матч. Неприятное волнение есть у всех, даже у меня.

В сезоне-2022/23 Сорокин провел 11 матчей во всех турнирах и сделал 3 результативные передачи.

Егор Сорокин
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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