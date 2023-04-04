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Сегодня, 08:20

Защитник «Динамо» Даса о матче с «Акроном»: «Смотрел их игру с «Локомотивом». Наша цель — победить»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Эли Даса поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Акроном».

«Я смотрел их матч против «Локомотивом». Конечно, наша цель — выиграть матч, но мы должны относиться с уважением к ним. Потому что ты проигрываешь тогда, когда не уважаешь противника. Мы должны быть сконцентрированы для того, чтобы достричь желаемого результата», — сказал Даса «СЭ».

Матч 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России «Динамо» — «Акрон» состоится во вторник, 4 апреля. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Эли Даса
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ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
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