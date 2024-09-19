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Защитник «Акрона» Баранок: «Дзюба и мотивирует, и в раздевалке говорит»

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Защитник «Акрона» Никита Баранок после матча группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Факела» (2:0) оценил игру команды и действия новичка Артема Дзюбы.

— Эмоции только положительные. Вначале не хватало концентрации на угловых, из-за чего возникали опасные моменты. В перерыве нам дали понять, что надо больше концентрации. И во втором тайме даже при счете 2:0 мы не теряли ее и продолжали играть в свой футбол.

Дзюба помог, конечно. Он и мотивирует, и в раздевалке говорит. Какая шутка Артема была лучшей за эти дни? Да много было их, у него каждая шутка смешная, — сказал Баранок Metaratings.ru.

После 4 туров группового этапа Кубка России «Акрон» идет 2-м в группе D с 8 очками. В РПЛ тольяттинская команда занимает 11-е место по итогам 8 встреч.

Источник: Metaratings.ru
Артем Дзюба
ФК Акрон
ФК Факел (Воронеж)
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