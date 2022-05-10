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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 19:05

Захарян: «С кем хотим сыграть в финале? Без разницы, обе команды сильные»

Захарян ответил на вопрос о желательном сопернике в финале Кубка России
Владимир Пушкарев
,  
Севастиан Терлецкий
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян заявил, что ему все равно, кто станет соперником команды в финале БЕТСИТИ Кубка России.

«С кем хотим сыграть в финале? Без разницы, обе команды сильные. Легкая ли победа сегодня? Не легкая», — заявил Захарян.

«Динамо» в финале сыграет с победителем матча между московским «Спартаком» и красноярским «Енисеем», который пройдет в среду в Москве.

Финал состоится 29 мая на московском стадионе «Лужники».

Арсен Захарян
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
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