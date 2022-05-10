Захарян: «С кем хотим сыграть в финале? Без разницы, обе команды сильные»

Захарян ответил на вопрос о желательном сопернике в финале Кубка России

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян заявил, что ему все равно, кто станет соперником команды в финале БЕТСИТИ Кубка России.

«С кем хотим сыграть в финале? Без разницы, обе команды сильные. Легкая ли победа сегодня? Не легкая», — заявил Захарян.

«Динамо» в финале сыграет с победителем матча между московским «Спартаком» и красноярским «Енисеем», который пройдет в среду в Москве.

Финал состоится 29 мая на московском стадионе «Лужники».