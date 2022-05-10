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Сегодня, 19:02

Гогниев поделился эмоциями от возвращения на стадион «Динамо»

Георгий Скобликов
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Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев поделился эмоциями после завершения матча 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (0:3).

— Мы рассчитывали выходить из обороны низом. Знаем, как вскрывать оборону. Но мы не всегда делаем то, что запланировали. А что касается игры в обороне, то смысл? «Динамо» вскрывает любую оборону, оно имеет моменты. Мы играли на встречных курсах, хотели забить. Надо будет подумать, почему не забили гол. Мы могли забивать и не один. Но не использовали моменты.

Все изменилось. Новый стадион, другой антураж. Старый стадион мне по душе. Я там начинал, забивал. У меня кружилась голова все время от эйфории. Красивый стадион, побольше бы таких. Больше бы еще таких команд, как «Динамо». Многие садятся за линию мяча, играют 0:0 и хлопают в ладоши. Эта тенденция. Но такими играми это уйдет. Хочу, чтобы футбол был зрелищным, — отметил Гогниев.

«Динамо» в финале сыграет с победителем матча между московским «Спартаком» и красноярским «Енисеем», который пройдет в среду в Москве.

Финал состоится 29 мая на московском стадионе «Лужники».

Спартак Гогниев
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
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