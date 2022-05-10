Главный тренер «Алании» Гогниев прокомментировал проблемы клуба со стадионом

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев рассказал о будущем команды и проблемах со стадионом.

— Чувствовали ли футболисты мандраж перед матчем?

— Они еще не сталкивались с такой ответственностью. Мы тренируемся и играем на искусственном поле. Если бы нам дали натуральное, то готовились бы на нем. Решили играть с листа игру. Для нас важно здоровье футболистов. Остальное придет. Мы все перегорели. Наши ребята не готовы. Надо все это тренировать. Это же психология. Здесь искусство тренера — донести. Получается, я не донес, мне тоже в этом надо расти. Конечно же, перегорели, допускали нелепые ошибки. Это плохо, это все от головы.

— Есть ли понимание, что будет с командой в будущем? Учитывая проблему со стадионом?

— Не сказал бы, что выход в РПЛ не возможен. Все зависит от людей, принимающих решения. Важен и спортивный принцип. Видим наши слабые стороны. Та команда, которая сейчас есть, в таком формате существует три года. Мы в одном своем формате тренируемся. Нам нужны вливания, чтобы команда росла. На данный момент, чтобы мы не топтались на одном месте, нам надо усилиться. Наши амбиции: хотим играть в РПЛ, будем стараться. Когда займем это место, тогда будем говорить о стадионе.

Ранее «Алания» проиграла «Динамо» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России со счетом 3:0 и закончила выступление в турнире.