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Юрий Семин рассказал о победных традициях «Локомотива» в БЕТСИТИ Кубке России

18:21
Юрий Семин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Посол БЕТСИТИ Кубка России, шестикратный обладатель трофея Юрий Семин в интервью официальному сайту БЕТСИТИ поделился своим мнением о новшествах турнира и рассказал о победных традициях «Локомотива».

— Всякий раз, когда мы брали Кубок, в этом была не только моя заслуга, — отметил Семин. — Выигрывала в первую очередь команда — футболисты, которые на тот момент были в ней собраны. Так было и до того, как я стал тренировать. Например, финал Кубка СССР-1957. Я на том матче был с родителями. «Локомотив» при 102 тысячах зрителей обыграл «Спартак», а защитник Забелин играл с переломанным ребром. Мне нравятся кубковые игры — в них действует принцип «все или ничего», мне такое состояние по душе. Это не чемпионат, где упущенное в одной игре можно наверстать в другой. На первый план выходит психология, и этот настрой я старался передать своим игрокам.

— «Локо» — это кубковая команда? Есть ли вообще такое понятие, что оно значит?

— Я думаю, такое понятие есть. Посмотрим на «Локомотив» — ведь не только я выигрывал с ним Кубок. Это делали еще, например, Игорь Черевченко и совсем недавно Марко Николич. Игроки, которые приходят в клуб, проникаются традицией побеждать в Кубке. «Локо» всегда отличался особым настроем на кубковые игры — причем на любой стадии.

— Теперь об обновленном Кубке. Как вы относитесь к реорганизации турнирной сетки и введении группового этапа?

— После сезона нужно будет получить обратную связь от участников процесса — организаторов, тренеров команд, может быть, и футболистов тоже. Пока мне кажется, что нововведения неплохи. Команды более низкого уровня получают возможность сыграть больше игр, показать себя. Это шанс для них и для их футболистов тоже.

Участники еврокубков подключаются позже, следовательно, у лидеров нашего футбола будет время качественно подготовиться к матчам турнира. Я думаю, наши ведущие клубы начнут серьезнее относиться к Кубку, уменьшится число команд, играющих вторыми составами. В этом плане реорганизация БЕТСИТИ Кубка России однозначно пойдет на пользу.

Дополнительная информация:

https://betcity.ru/ru/news/company/8067-interview-yuriya-semina

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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