Юрий Семин оценил выступления «Красавы» в БЕТСИТИ Кубке России

Посол БЕТСИТИ Кубка России, шестикратный обладатель трофея Юрий Семин в интервью официальному сайту БЕТСИТИ оценил участие в турнире ФК «Красава».

— Что может дать турниру участие в нем любительских команд?

— Это очень интересная идея. Мы не знаем, на каком уровне находятся эти команды. Таким образом у игроков появляется шанс себя проявить и заиграть на более высоком уровне. К тому же это очень хорошо для городов — приезд хороших команд позволит собрать больше зрителей. Это хороший и правильный шаг.

— Как вы относитесь к проекту «Красава»? Какие у команды перспективы в этом розыгрыше Кубка? Верите, что «Красава» однажды выиграет Кубок?

— Его цель — использовать тех игроков, которые по тем или иным причинам не смогли заиграть в других командах. Принципиальное значение, как я понимаю, в проекте имеет возраст футболистов — они все достаточно молоды.

Если Евгений выдержит этот заданный курс, то наш футбол от этого выиграет. И, кстати, тот факт, что они обыгрывают уверенно «Строгино», где очень качественно работают с молодежью, тоже говорит об их уровне. А выиграют или нет — это вопрос. Стараться будут все.

— Чем вам запомнился финал прошлого розыгрыша, помимо победы «Локомотива»?

— Запомнилась игра «Крыльев Советов» в первом тайме, это было отлично и неожиданно, особенно учитывая тот факт, что на тот момент это была команда ФНЛ. Запомнились те эмоции, которые испытали игроки и, конечно, болельщики «Локомотива». Не могу не отметить антураж и организацию матча — все было на высшем уровне, особенно приятно было видеть практически полные трибуны.