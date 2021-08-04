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БЕТСИТИ Кубок России: результаты матчей 1/64 финала

17:06
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В среду, 4 августа, пройдут матчи 1/64 финала БЕТСИТИ Кубка России среди команд первого дивизиона.

В элитный групповой раунд Кубка вышел «Енисей».

БЕТСИТИ Кубок России. 1/64 финала

«Енисей» (Красноярск) — «Акрон» (Тольятти) — 2:1 (1:0)
Голы: Иванов, 42 (1:0). Скворцов, 52 (2:0). Бабаев, 65 (2:1).
Нереализованный пенальти: Делькин, 23 (вратарь).
«Енисей» (Красноярск): Ребров, Масловский, Кичин, Рукас, Феррейра (Песиков, 46), Зотов, Иванов, Надольский, Ланин, Лаук, Скворцов.
«Акрон» (Тольятти): Волков, Рогач, Сагуткин, Зуев, Савичев, Потапов (Песегов, 46), Палиенко, Килин (Чистяков, 56), Чудин, Майрович (Бабаев, 61), Делькин (Базелюк, 56).
Судья: Соколов (Воронеж).
4 августа. Красноярск. Стадион «Центральный».

«Металлург» Липецк — «Текстильщик» (Иваново)
Липецк. Стадион МБУ ЦС «Металлург». 17:00.

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Нефтехимик» (Нижнекамск)
Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ». 18:00.

«Велес» (Москва) — «Томь» (Томск)
Домодедово. Стадион «Авангард». 18:00.

«Волгарь» (Астрахань) — «Кубань» (Краснодар)
Астрахань. Стадион «Центральный». 18:00

«Факел» (Воронеж) — «Олимп-Долгопрудный»
Воронеж. «Центральный стадион профсоюзов». 19:00.

«Торпедо» Москва — «СКА-Хабаровск»
Москва. Стадион «Спортивный городок «Лужники». 19:00.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2021-2022/64/

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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