Юрий Гаврилов прокомментировал итоги жеребьевки полуфиналов БЕТСИТИ Кубка России

Бывший полузащитник «Спартака» и «Динамо» Юрий Гаврилов высказался об итогах жеребьевки полуфиналов БЕТСИТИ Кубка России.

«Я бы не сказал, что «Спартаку» повезло. Если «Енисей» упрется, сыграет вничью, а потом по пенальти может отскочить. Никому не нужен этот кубок! Он сейчас уже ничего не дает. Какой там титул? Это все ерунда. Раньше команды бились, потому что победа в Кубке давала играть в Европе. А сейчас все это мусор, никому не нужный. Если «Спартак» выйдет в финал, я не пойду на него.

Статус уже потерян. Наверняка все думали, что в этот раз опять выиграет «Зенит». Этого не произошло. Я не исключаю, что «Спартак» и «Динамо» вылетят в полуфинале Кубка России», - сказал Гаврилов «РБ Спорт».

В полуфиналах турнира «Спартак» примет «Енисей», а «Динамо» — «Аланию». Матчи пройдут 12 и 11 мая соответственно.