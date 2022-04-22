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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 15:16

Смородская считает, что «Спартак» и «Динамо» сыграют в финале БЕТСИТИ Кубка России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о жеребьевке полуфинальных матчей БЕТСИТИ Кубка России по футболу. Соперником «Спартака» стал «Енисей», в другом полуфинале «Динамо» примет «Аланию».

«В обоих матчах есть явные фавориты, которые должны побеждать — «Динамо» и «Спартак». Я жду такой финал», — сказала Смородская «СЭ».

Полуфинальные игры пройдут 11 и 12 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая. Действующим победителем турнира является московский «Локомотив».

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
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Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Ольга Смородская
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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