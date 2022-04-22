Смородская считает, что «Спартак» и «Динамо» сыграют в финале БЕТСИТИ Кубка России

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о жеребьевке полуфинальных матчей БЕТСИТИ Кубка России по футболу. Соперником «Спартака» стал «Енисей», в другом полуфинале «Динамо» примет «Аланию».

«В обоих матчах есть явные фавориты, которые должны побеждать — «Динамо» и «Спартак». Я жду такой финал», — сказала Смородская «СЭ».

Полуфинальные игры пройдут 11 и 12 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая. Действующим победителем турнира является московский «Локомотив».