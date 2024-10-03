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Белоус о голе Виллиана Жозе: «Там «стенка» разошлась. Мяч должен был попасть в голову динамовцу»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футбольный функционер Юрий Белоус в интервью «СЭ» заявил, что пока рано восторгаться голом нападающего «Спартака» Виллиана Жозе в дерби с «Динамо».

Жозе забил победный гол в ворота «Динамо» (3:2) в матче 5-го тура группового этапа FONBET Пути РПЛ Кубка России.

— Вы скептически относились к трансферу Виллиана Жозе. Что скажете теперь, после его шикарного победного гола со штрафного?

— Да пока я глобально своей точки зрения не поменял. Да, он забил свой первый гол за «Спартак» со стандарта. Молодец. Но это дело случая. Давайте дальше наблюдать. Он должен быть лидером команды. Пока я этого сказать не могу. И потом: мы сейчас говорим все же о Кубке, а не о РПЛ.

— Почему его гол — дело случая?

— А вы внимательно пересмотрите эпизод. Там же «стенка» странным образом рассыпалась, развалилась. Виллиан как раз попал в ту брешь, где должна была быть, по идее, голова динамовца. Он же не обвел «стенку» и не пробил поверх нее. Нет. В данном случае ему, конечно, где-то улыбнулась удача. Но гол есть гол. В футболе нередко все решает фарт.

Эсекиэль Барко. «Барко уже многовато ошибается. Гол Жозе? Молодец, но там динамовская «стенка» разошлась». Белоус — о дерби

«Спартак» (12 очков) гарантировал себе выход в плей-офф Пути РПЛ с первого места в квартете A. В заключительном матче группового этапа команда Деяна Станковича сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо» 22 октября.

Виллиан Жозе
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Юрий Белоус
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