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Судейство

Сегодня, 19:43

Юран жестко раскритиковал судейство в матче «Пари НН» со «Спартаком»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран раскритиковал судейство в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (0:3).

«Посмотрите, на 10-й минуте Александрова бьют с кулака, он получает апперкот. Это как? Судья не реагирует. Однозначно будем обращаться в ЭСК РФС! Посмотрите эпизод на 10-й минуте!» — сказал Юран.

Главным арбитром встречи был Евгений Буланов, его ассистентами — Рашид Абусуев и Хамид Талаев. ВАР — Алексей Емелин, АВАР — Александр Богданов.

«Пари НН» занимает последнее, четвертое место в группе D Пути РПЛ с 2 очками в 4 матчах. «Спартак» с 12 очками в 4 играх досрочно гарантировал себе выход в плей-офф Кубка страны.

Кубок России. Группа D
19 сент, 17:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
0:3
Спартак

Сергей Юран
Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
37
6
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