Юран жестко раскритиковал судейство в матче «Пари НН» со «Спартаком»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран раскритиковал судейство в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (0:3).

«Посмотрите, на 10-й минуте Александрова бьют с кулака, он получает апперкот. Это как? Судья не реагирует. Однозначно будем обращаться в ЭСК РФС! Посмотрите эпизод на 10-й минуте!» — сказал Юран.

Главным арбитром встречи был Евгений Буланов, его ассистентами — Рашид Абусуев и Хамид Талаев. ВАР — Алексей Емелин, АВАР — Александр Богданов.

«Пари НН» занимает последнее, четвертое место в группе D Пути РПЛ с 2 очками в 4 матчах. «Спартак» с 12 очками в 4 играх досрочно гарантировал себе выход в плей-офф Кубка страны.