Ярошик: «Акинфеев доказал, что он — великий вратарь»

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик поделился впечатлениями от победы команды в суперфинале FONBET Кубка России против «Краснодара» (1:1, 6:5 пен.).

«Очень интересная игра. Здорово, когда у тебя есть такой вратарь, как Игорь Акинфеев, и ты можешь выиграть серию пенальти. Конечно, Акинфеев доказал, что он — великий вратарь, поэтому до сих пор и играет. Очень важный игрок, показывает своё мастерство, свой класс и уровень, его надо ценить.

Любой трофей очень важен, особенно молодому коллективу ЦСКА. Думаю, что он захочет взять самый важный в России трофей в следующем сезоне. Это будет дополнительным стимулом», — приводит слова Ярошика Metaratings.ru.

В суперфинале ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, по пенальти — 6:5) и в восьмой раз стал обладателем Кубка России.