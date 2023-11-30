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Сегодня, 23:29

Рапопорт: «У «Зенита» появился еще один серьезный противник, помимо «Краснодара»

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Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал поражение команды из Санкт-Петербурга в матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Динамо» (0:1).

«Первое, что я могу сказать: у «Зенита», помимо «Краснодара», появился еще один серьезный противник. Качество игры «Динамо», честно говоря, удивило и порадовало. Молодец тренер Личка. У них появился характер боевой, чего раньше не было. И у «Динамо» — поставленная игра. «Зенит» столкнулся с очень серьезным противником. Я не считаю, что произошло что-то из ряда вон. «Зенит» сам хочет, чтобы у него в России было как можно больше таких серьезных соперников, — тогда уровень чемпионата возрастет. «Динамо» — более серьезный противник для петербуржцев, чем «Краснодар», — сказал Рапопорт «РБ Спорт».

Ответная игра пройдет 12-14 марта.

Источник: «РБ Спорт»
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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