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«Восторг и уважуха! Юран молодец». Губерниев — о выходе «Химок» в финал Кубка России

15:16
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Телекомментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал выход «Химок» в финал Кубка России.

Подмосковный клуб обыграл «Урал» со счетом 3:1 и в финале стретится с победителем пары «Зенит» — «Спартак».

— ФК Химки — восторг и уважуха! — написал Губерниев в Telegram-канале. — Юран молодец, теперь ждем серьезных спонсоров и дебют в РПЛ. Бюджетные деньги просьба не трогать!

Урал — Химки

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