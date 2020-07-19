«Восторг и уважуха! Юран молодец». Губерниев — о выходе «Химок» в финал Кубка России
15:16
Телекомментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал выход «Химок» в финал Кубка России.
Подмосковный клуб обыграл «Урал» со счетом 3:1 и в финале стретится с победителем пары «Зенит» — «Спартак».
— ФК Химки — восторг и уважуха! — написал Губерниев в Telegram-канале. — Юран молодец, теперь ждем серьезных спонсоров и дебют в РПЛ. Бюджетные деньги просьба не трогать!
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