Вратарь «Акрона» Волков поделился мнением об итогах жеребьевки плей-офф FONBET Кубка России

Вратарь «Акрона» Сергей Волков поделился мнением об итогах жеребьевки плей-офф FONBET Кубка России.

«Кого бы хотели получить в качестве соперника? Все команды, которые остались, хорошие. Не хотели кого-то определенного. «Динамо» так «Динамо», веселая команда. Тольяттинские ребята играют, будет интересно. Насколько тяжелее будет играть в гостях? Дома нам было удобнее и привычнее. Болельщики, маленький стадиончик, искусственное поле — нам легче. Посмотрим, как будет в Москве. Раньше у команд из первой лиги, естественно, было больше шансов пройти дальше. Я, если честно, до сих пор не понимаю новый формат Кубка. Мы уже вроде куда-то добрались, а я все еще не могу понять формат. Почему только мы из клубов Первой лиги прошли так далеко? Где-то, может, повезло с соперниками, но в то же время нельзя сбрасывать со счетов и командную работу. Тренеры и футболисты действовали как единый механизм, где больше любят «Акрон» в себе, а не себя в «Акроне», — приводит слова Волкова Metaratings.ru.

«Акрон» в четвертьфинальном матче плей-офф Пути регионов выбил «Локомотив» в серии пенальти (7:6) после ничьей в основное время матча (1:1).

«Динамо» сыграет с «Акроном» на домашнем стадионе. Встреча пройдет с 4 по 6 апреля, РФС позже объявит точное время проведения матча. В параллельном полуфинале плей-офф Пути регионов сыграют «Краснодар» и «Ростов».