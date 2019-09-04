Виктор Гончаренко: «Сказал Дзагоеву, чтобы был готов к матчу с «Аланией»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассчитывает, что полузащитник Алан Дзагоев восстановится к матчу 1/16 финала Олимп — Кубка России с «Аланией». Матчи этой стадии пройдут 25 и 26 сентября.

— Первая мысль после жеребьевки была, что на ней явно присутствовал Дзагоев, — цитирует официальный сайт ЦСКА Гончаренко. — Сказал ему, чтобы он теперь был готов к этому матчу. Обещал, что будет!

У нас Алан из Владикавказа, оттуда же принадлежащий нам Хетаг Хосонов. Это футбольный регион, команда была чемпионом страны. Все мы желаем, чтобы «Алания» опять возродилась, вышла в премьер-лигу. Знаем, что она начинает подниматься, пришло новое руководство в лице Владимира Габулова, правильный тренер — Спартак Гогниев. Понимаем, что нас ждет напряженный матч.

Во Владикавказе активные болельщики, которые любят футбол и яростно поддерживают свою команду. Посмотрим, кто у нас сможет подойти к этому матчу в таком плотном, напряженном графике. В любом случае, нам хотелось бы наконец-то шагнуть в следующий раунд, чего не удавалось сделать несколько лет подряд. Сейчас график с Кубком очень плотный, но зато в случае выхода в 1/8 финала снова смогут получить практику футболисты, которые редко появляются на поле. Так что мы будем стараться пройти дальше.

Напомним, Дзагоев получил серьезную травму колена в февральском контрольном матче с «Картахеной». Ожидается, что он приступит к работе в общей группе после сентябрьского перерыва на игры сборных.