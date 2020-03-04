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Виктор Гончаренко: «По мне, судейство сегодня было отличное»

22:45
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Спартака» (2:3) в матче четвертьфинала Олимп-Кубка России ответил на вопросы журналистов. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена».

103-я минута матча &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА.«Спартак» — ЦСКА: за что арбитр удалил Понсе?

— Что скажете по поводу судейства? Как прокомментируете спорное удаление?

— Что значит — спорное удаление?

— Там не было даже удара в лицо... И даже движения локтя в сторону лица.

— По мне была такая же отмашка, как в первом эпизоде Карпова и Понсе. По мне, судейство сегодня было отличное! Арбитр не мешал играть, и это главное.

Команда Доменико Тедеско встретится в полуфинале Кубка с «Зенитом» 23 апреля. Ранее сине-бело-голубые обыграли «Ахмат» в дополнительное время (2:1). (Игорь Рабинер)

Спартак — ЦСКА

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи




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