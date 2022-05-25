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Ветеран «Спартака» Кавазашвили о выступлении МакSим: «Да хоть Петруха!»

Александра Ланцетова
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что певица МакSим будет выступать на финале БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Какая мне разница кого приглашают на стадион, чтобы забавлять народ? Мне футбол интересен. А будет ли МакSим или да хоть Петруха, мне не важно, вот абсолютно», — сказал Кавазашвили «СЭ».

29.05.2022 | Спартак — Динамо

Финал Кубка России пройдет в «Лужниках» 29 мая. В решающей игре встретятся московские «Спартак» и «Динамо». МакSим в социальных сетях объявила о выступлении.

Анзор Кавазашвили
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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