Ветеран «Спартака» Кавазашвили о выступлении МакSим: «Да хоть Петруха!»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что певица МакSим будет выступать на финале БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Какая мне разница кого приглашают на стадион, чтобы забавлять народ? Мне футбол интересен. А будет ли МакSим или да хоть Петруха, мне не важно, вот абсолютно», — сказал Кавазашвили «СЭ».

29.05.2022 | Спартак — Динамо

Финал Кубка России пройдет в «Лужниках» 29 мая. В решающей игре встретятся московские «Спартак» и «Динамо». МакSим в социальных сетях объявила о выступлении.