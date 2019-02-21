Валерий Карпин: "Конечно, Скопинцев может сыграть против "Ростова". Запрета нет"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин сообщил "СЭ", что донской клуб не запрещал защитнику Дмитрию Скопинцеву играть в очных матчах за "Краснодар". Ранее "быки" подписали игрока за 4,4 миллиона евро.

– Дайте совет тренеру "Краснодара": в чем Скопинцеву нужно прибавлять в первую очередь?

– Все зависит от предъявляемых человеку требований. У меня в "Ростове" были одни, если работал бы в другой команде, возможно, стали бы иными. А у другого тренера – свои. Поэтому то, в чем должен добавить Скопицев, уже не моя проблема.

– В ближайшем матче, с "быками" на Кубок, Скопинцев имеет право сыграть против "Ростова"?

– Как вы это представляете? Совершился полноценный трансфер, человек уже игрок другой команды. Конечно, имеет право, запрета нет. (Сергей Егоров)

"Краснодар" и "Ростов" сыграют в ответном матче 1/4 финала Олимп-Кубка России 24 февраля. Первая встреча завершилась вничью - 2:2.

Полная версия интервью Валерия Карпина - скоро на "СЭ"