В «Волге» заявили, что пока не нашли болельщика, бросившего банан в Вендела

Директор ульяновской «Волги» Михаил Наволокин в разговоре с «СЭ» рассказал о поисках человека, бросившего банан в футболиста «Зенита» Вендела во время матча 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (0:3).

«Сейчас этим занимаются компетентные органы, проверяют все видеосъемки. Нет сомнений, что в ближайшее время личность идентифицируют и установят. Пока работа ведется. Думаю, в интересах всех, чтобы этот вопрос решился как можно раньше. Органы и служба безопасности работают и делают все для этого», — сказал Наволокин «СЭ».

Ранее в Сети появилось фото человека, который, предположительно, бросил банан в Вендела.