В «Волге» рассказали, почему отказались сыграть кубковой матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге

Пресс-атташе «Волги» Олег Савинов ответил на вопрос, почему ульяновский клуб отказался от проведения матча плей-офф Кубка России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«От них («Зенита». — прим. «СЭ») был официальный запрос. Мы их поблагодарили, но не согласились, потому что хотели играть дома. У нас были заявлены стадионы. Даже перенос в Самарскую область или Татарстан удобнее. 250-350 км от Ульяновска до туда. Это все-таки не в Питер лететь. У нас навряд ли много болельщиков, кто может себе позволить взять и полететь в Петербург на футбол», — приводит «Спорт День за Днем» слова Савинова.

Изначально кубковый матч планировалось провести 25 февраля на домашнем стадионе «Волги». Однако позже появилась информация о том, что игра может состояться в другом городе из-за плохого качества поля в Ульяновске. «Зенит» предлагал провести матч в Санкт-Петербурге.