Кавазашвили не исключил, что матч между «Спартаком» и «Локомотивом» в Кубке России может закончиться дракой

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на результаты жеребьевки плей-офф Кубка России, в котором встретятся «Спартак» и «Локомотив».

«Спартаку» было бы трудно с любой из московских команд в плей-офф Кубка России. Все столичные команды одинаковы по своей подготовке, подбору игроков и технической оснащенности. Да, у «Локомотива» на сегодняшний день авторитет немного упал, из-за того, что они никак не могут победить в РПЛ. Но они проигрывают несмотря на то, что играют прилично.

Думаю, что в плей-офф со «Спартаком» «железнодорожники» будут играть во всю. Так же, как «Зенит» играл с «красно-белыми» в последнем матче, может дойти до драки. Плюс у «Спартака» не будет трех основных футболистов, из-за этого очень сложно будет пройти в полуфинал. Я более чем уверен, что к игре с «Локомотивом» Абаскаль будет готовить игроков из ближайшего резерва. Они будут играть в стартовом составе и справятся с задачей. Если к этому времени выздоровеет Мозес, то это будет очень хорошее усиление", — сказал Кавазашвили Metaratings.ru.

Победитель будет определяться по итогам двух матчей, первые из которых состоятся 21-23 февраля, ответные — с 28 февраля по 2 марта. Проигравшая команда не вылетит с турнира, а продолжит борьбу за трофей в нижней сетке.