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Сегодня, 18:16

Кавазашвили не исключил, что матч между «Спартаком» и «Локомотивом» в Кубке России может закончиться дракой

Иван Шитик
Корреспондент
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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на результаты жеребьевки плей-офф Кубка России, в котором встретятся «Спартак» и «Локомотив».

«Спартаку» было бы трудно с любой из московских команд в плей-офф Кубка России. Все столичные команды одинаковы по своей подготовке, подбору игроков и технической оснащенности. Да, у «Локомотива» на сегодняшний день авторитет немного упал, из-за того, что они никак не могут победить в РПЛ. Но они проигрывают несмотря на то, что играют прилично.

Думаю, что в плей-офф со «Спартаком» «железнодорожники» будут играть во всю. Так же, как «Зенит» играл с «красно-белыми» в последнем матче, может дойти до драки. Плюс у «Спартака» не будет трех основных футболистов, из-за этого очень сложно будет пройти в полуфинал. Я более чем уверен, что к игре с «Локомотивом» Абаскаль будет готовить игроков из ближайшего резерва. Они будут играть в стартовом составе и справятся с задачей. Если к этому времени выздоровеет Мозес, то это будет очень хорошее усиление", — сказал Кавазашвили Metaratings.ru.

Победитель будет определяться по итогам двух матчей, первые из которых состоятся 21-23 февраля, ответные — с 28 февраля по 2 марта. Проигравшая команда не вылетит с турнира, а продолжит борьбу за трофей в нижней сетке.

Источник: https://metaratings.ru/news/kavazashvili-ne-isklyuchil-chto-match-mezhdu-spartakom-i-lokomotivom-v-kubke-rossii-mozhet-zakonchit-1430553/

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Анзор Кавазашвили
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
2
2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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