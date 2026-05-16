ДСИ: Левников верно отменил удаление Облякова в кубковом матче «Спартак» — ЦСКА

Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) поддержал решение судьи Кирилла Левникова отменит удаление хавбека ЦСКА Ивана Облякова в матче со «Спартаком» (0:1) в финале пути регионов FONBET Кубка России. Игра проходила 6 мая.

На 68-й минуте судья Левников после вмешательства видеоассистентов Сергея Карасева и Сергея Цыганка и изучения нескольких видеоповторов изменил свое первоначальное решение, отменил удаление Ивана Облякова за попадание в голеностоп хавбеку «Спартака» Кристоферу Мартинсу и вынес ему предупреждение.

«ВАР правильно оценил игровой эпизод и верно вмешался в действия арбитра. Судья после видеопросмотра принял верное решение — желтая карточка», — говорится в мотивировке решения.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max