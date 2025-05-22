В РФС заявили, что победитель суперфинала Кубка России не останется без трофея
В Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали ситуацию с разбитым на заводе трофеем FONBET Кубка России.
«Кубок состоит из многих частей, работа продолжается. На производстве случается всякое, но без трофея победители 1 июня не останутся ни в коем случае», — приводит слова РФС РИА Новости.
Суперфинал Кубка России между ЦСКА и «Ростовом» пройдет 1 июня на стадионе «Лужники».
Источник: РИА Новости
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12 сен 15:20
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