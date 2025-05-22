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Baza: трофей Кубка России лопнул на заводе

Хрустальная чаша с серебряными элементами, которая является трофеем FONBET Кубка России, получила серьезные повреждения при производстве, пишет Telegram-канал Sport Baza.

По данным источника, чаша Кубка распалась на несколько частей. Теперь трофей в срочном порядке изготавливают заново. Планируется, что изделие предоставят Российскому футбольному союзу (РФС) 23 мая. Однако не исключено, что и к этой дате завод-изготовитель не успеет.

В 2025 году для изготовления трофея был выбран новый подрядчик ранее его выпускали на заводе «Русский хрусталь».

Суперфинал Кубка России пройдет 1 июня в Москве на стадионе «Лужники»: за трофей сыграют «Ростов» и ЦСКА.

Источник: Telegram-канал Sport Baza
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