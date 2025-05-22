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ЦСКА оштрафован на 170 тысяч рублей по итогам матча с «Зенитом»

Микеле Антонов
Корреспондент

Тренеры и персонал ЦСКА оштрафованы по итогам ответного матча финала Пути РПЛ FONBET Кубка Росси ЦСКА — «Зенит» (2:0, 4:3 по пенальти).

«Тренер ЦСКА [Дмитрий] Крамаренко — выход за пределы технической зоны, штраф 10 тысяч рублей. Врач ЦСКА [Эдуард] Безуглов тоже получил штраф 10 тысяч.

Тренер по физической подготовке [Игорь] Степанов оштрафован на 150 тысяч рублей за выкрики в адрес судей и удар по навесу для резервного арбитра», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

ЦСКА вышел в суперфинал FONBET Кубка России и сыграет с «Ростовом». Матч пройдет 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

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ФК ЦСКА (Москва)
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