ЦСКА оштрафован на 170 тысяч рублей по итогам матча с «Зенитом»

Тренеры и персонал ЦСКА оштрафованы по итогам ответного матча финала Пути РПЛ FONBET Кубка Росси ЦСКА — «Зенит» (2:0, 4:3 по пенальти).

«Тренер ЦСКА [Дмитрий] Крамаренко — выход за пределы технической зоны, штраф 10 тысяч рублей. Врач ЦСКА [Эдуард] Безуглов тоже получил штраф 10 тысяч.

Тренер по физической подготовке [Игорь] Степанов оштрафован на 150 тысяч рублей за выкрики в адрес судей и удар по навесу для резервного арбитра», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

ЦСКА вышел в суперфинал FONBET Кубка России и сыграет с «Ростовом». Матч пройдет 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве.