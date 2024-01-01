Мостовой: «В европейских странах формат Кубка один: проиграл — вылетел»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выразил недовольство форматом FONBET Кубка России.

«Неправильно, когда в формате Кубка проигравшая или вылетевшая команда получает еще шансы на продолжение своих выступлений в турнире, — приводит Legalbet слова Мостового. — Неправильно это по спортивному и футбольному принципам. В европейских странах формат Кубка один: проиграл — вылетел. Такой формат национальных Кубков создали как раз-таки для того, чтобы исключить любые вторые шансы для проигравших команд».

Эксперт заявил, что ему обидно за те команды, которые вылетают от проигравших в предыдущем раунде.

«Здесь мы попробовали поэкспериментировать на фоне того, что мы везде на международной арене исключены, чтобы компенсировать отсутствие еврокубков количеством матчей в своем турнире. Но просто обидно за команды, которые вылетают от тех, кто, например, проиграл в предыдущем раунде. Мне кажется, теряется спортивный принцип с таким форматом, еще и разделили двухматчевое противостояние в четвертьфинале Пути РПЛ зимней паузой», — сказал Мостовой.

Ответные четвертьфинальные матчи Пути РПЛ Кубка России будут сыграны в марте 2024 года.