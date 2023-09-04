В РФС считают, что футбольное поле на плавучем доке — шаг для развития футбола

Директор по мероприятиям и спонсорским активациям РФС Кирилл Терешин в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил организацию матча 1/64 финала FONBET Кубка России между 2DROTS и кировским «Динамо» (2:0).

«Несмотря на недовольство болельщиков, мы все это прекрасно понимаем. Этот матч показал, что, если ты чего-то желаешь, этого можно добиться, несмотря ни на что. Вот этот матч про футбол в доке показывает людям, в том числе органам власти, что можно захотеть и буквально за месяц построить футбольное поле, запустить детскую спортивную школу, создать команду. Это про людей, про их жизнь, про мечты, про то, что все возможно. Кубок России соответствует этой стратегии. Это самый народный турнир. И мы хотим, чтобы он давал людям возможность реализовывать мечты. В нем участвуют любительские команды, медиа. Ребята, которые с детства мечтали стать футболистами, но не стали. И тут появляется новая возможность реализовать свою мечту. 2DROTS осталось два шага до РПЛ. Чтобы сыграть с ними в официальном матче. Официальный матч — это другая ответственность, другой режим, другая подготовка. Дима Кузнецов расскажет, что это такое. Это дисциплинирует ребят. Я многих знаю еще по детской футбольной лиге. Они ко мне подходили, я им говорил, что у них есть второй шанс и все возможно. Вы сейчас заявите о себе заново. Тут несколько ребят вполне могут соответствовать уровню ФНЛ», — сказал Терешин «СЭ».

Также Терешин отметил сложность организации матча на плавучем доке.

«Что касается сложности организации. Конечно, сложно. Но это в принципе сюрреализм. Здесь много трудов положено, у нас слаженные команды. Мы благодарны двум клубам, что они доносили до болельщиков, что все будет нормально. И поле здесь так просто не останется. Через три дня сюда приедет национальная сборная, с детьми потренируется. Раньше невозможно было это вообразить. Это определенный шаг для развития футбола», — добавил Терешин.

Команды сыграли на поле, которое было специально уложено в поселке Белокаменка Мурманской области, находящемся на берегу Баренцева моря.

В следующей стадии 2DROTS встретятся с командой первой лиги — соперник определится по итогам жеребьевки.