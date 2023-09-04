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Сегодня, 17:07

Тренер кировского «Динамо» Булатов после поражения от 2DROTS: «Не думаю об отставке. Руководство не ставило ультиматумов»

Главный тренер кировского «Динамо» Булатов не думает об отставке после поражения от 2DROTS
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер кировского «Динамо» Виктор Булатов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение команды от 2DROTS (0:2) в матче 1/64 финала FONBET Кубка России.

«Речь не стоит о том, что мы проиграли медийной команде. Мы проиграли профессиональной. Они тренируются в профессиональном режиме, имеют уровень зарплат не хуже, чем во второй лиге. Многие футболисты играли во второй лиге, имеют опыт в ФНЛ. Думаю, Гаучо не затерялся бы в ФНЛ. Разочаровывает ниже свои возможностей. За август проведено много игр, и ребята были уставшие. Наверное, это моя вина, что не смог подвести ребят к этой игре», — сказал Булатов «СЭ».

Также главный тренер кировского «Динамо» заявил, что не думает об отставке после поражения от 2DROTS.

«Были прецеденты с отставками после поражений от медийных команд? Я об этом не думаю. Я уже далеко не молодой тренер, многое повидал. Не думаю, что можно говорить об отставке. Мы успешно провели предыдущие семь игр. Руководство ультиматумов не ставило», — добавил Булатов.

Команды сыграли на поле, которое было специально уложено в поселке Белокаменка Мурманской области, находящемся на берегу Баренцева моря.

В следующей стадии 2DROTS встретятся с командой первой лиги — соперник определится по итогам жеребьевки.

Виктор Булатов
Футбол
Кубок России
ФК 2Drots
ФК Динамо (Киров)
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