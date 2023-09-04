В РФС рассказали о судьбе поля, на котором сыграли 2DROTS и кировское «Динамо»

Директор по мероприятиям и спонсорским активациям РФС Кирилл Терешин рассказал «СЭ» о процессе дарения поля в Мурманске.

4 сентября медийный клуб 2DROTS обыграл кировское «Динамо» (2:0) в 1/64 финала FONBET Кубка России. Команды сыграли на поле, которое было специально уложено в поселке Белокаменка Мурманской области, находящемся на берегу Баренцева моря.

— Вы сказали, что поле будет подарено?

— Да, конечно. Сейчас будем решать вопрос. Уже несколько писем пришли в РФС с просьбой подарить это поле.

— Это академии?

— Нет, это центральные стадионы, где проходят матчи второй лиги. Здесь присутствует Дима Кортава. Он сказал, что это поле лучше, чем 80 процентов стадионов во второй лиге по качеству.

— Планируется ли что-то подобное организовать дальше?

— Это старт проекта «Футбол повсюду». Не хочется, чтобы мы ограничились банарами и щитами. Хочется показать реальные кейсы по всей стране. Мы хотим ответную реакцию от регионов, присылайте свои запросы. Давайте вместе развивать футбол. На самом деле это не так сложно. Было бы желание. Безусловно, открытые тренировки и матчи будут появляться. И может быть, даже в рамках равных стадий Кубка страны. В следующем году по согласованию с клубом мы будем такие акции проводить.