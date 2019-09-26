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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

В РФС изучают ситуацию с болельщиками «Спартака» на матче в Набережных Челнах

11:55
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РФС запросил информацию по организации размещения болельщиков «Спартака» на стадионе в Набережных Челнах, сообщили в пресс-службе организации. В матче 1/16 финала Олимп-Кубка России красно-белые выиграли у «КАМАЗа» (2:1).

— Мы изучаем ситуацию, запросили информацию у непосредственного организатора матча — «КАМАЗа» — и у представителей службы безопасности «Спартака», — цитируют пресс-службу «РИА Новости».

В сети ранее появилось видео, на котором видно, как болельщиков «Спартака» во время матча 1/16 финала Олимп-Кубка России против «КАМАЗа» запирают на трибуне. Встреча прошла вчера на стадионе в Набережных Челнах. Как отметил один из сотрудников арены, калитку нужно закрывать «обязательно».

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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