В «Пари НН» назвали нечестной победу «Динамо» в матче Кубка России

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что победа «Динамо» (1:2) в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России была нечестной.

«Не в везении дело. Тут дело в том, как организован, скажем так, подход в оценке каких-то действий со стороны судей. Мы не будем, конечно, никому никаких вопросов задавать. Но это нечестная победа. Не из-за переигранной по времени концовки матча. Мы видели сюжеты во время игры, которые явно были против нас оценены со стороны судей», — цитирует функционера ТАСС.

«Динамо» победило «Пари НН» благодаря голу в добавленное время и вышло в плей-офф Пути РПЛ.