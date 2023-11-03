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Сегодня, 12:00

В «Пари НН» назвали нечестной победу «Динамо» в матче Кубка России

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что победа «Динамо» (1:2) в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России была нечестной.

«Не в везении дело. Тут дело в том, как организован, скажем так, подход в оценке каких-то действий со стороны судей. Мы не будем, конечно, никому никаких вопросов задавать. Но это нечестная победа. Не из-за переигранной по времени концовки матча. Мы видели сюжеты во время игры, которые явно были против нас оценены со стороны судей», — цитирует функционера ТАСС.

«Динамо» победило «Пари НН» благодаря голу в добавленное время и вышло в плей-офф Пути РПЛ.

Благодаря победе «Динамо» поднялось на второе место в группе D с 11 очками, опередило «Краснодар» по дополнительным показателям и вышло в 1/4 финала Пути РПЛ.
Источник: https://tass.ru/sport/19191779
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