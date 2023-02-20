В матчах Кубка России РФС вводит новую должность — медиаменеджера

На матчах Фонбет Кубка России этой весной РФС вводит новую должность — медиаменеджера, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в регламент турнира были внесены новые возможности для журналистов — в частности, доступ в раздевалки команд, чего, впрочем, по ходу группового турнира ни разу не случилось — теперь команды ждет контроль за выполнением этого правила с помощью медиаменеджера. У него появится свой протокол, регламент взаимодействия с клубами, он наравне с делегатом и инспектором будет участвовать в предматчевых совещаниях.

В обязанности медиаменеджера будет входить обеспечение доступа в раздевалку победившей команды, а также обязательный вывод в микст-зону футболистов команд.