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Сегодня, 15:20

Пресняков-старший — о кубковом матче «Локомотив» — «Спартак»: «С тревогой ожидаю эту встречу»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Локомотива», который состоится в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Во-первых, пугает, что «Спартак» выиграл предсезонный турнир. Обычно команды, которые проигрывали красно-белым на сборах, выигрывали в сезоне. Во-вторых, состояние команд: «Спартак» в полном порядке, а «Локомотив» — непонятно что. Это очень часто играет дурную шутку. Я с тревогой ожидаю эту встречу», — сказала Пресняков «СЭ».

Матч пройдет 22 февраля, в среду. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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